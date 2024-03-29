«طبخة الألف» توزع 20 ألف وجبة في رمضان

دبي (الاتحاد)

نفذ بنك الإمارات للطعام؛ التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف»، جرى من خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار وسحور في منطقة حتا وزعبيل بدبي، وسط مشاركة أكثر من 30 متطوعاً ساهموا في مراحل التحضير والطهي والتعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرات البنك لتوفير 5 ملايين وجبة وتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أن البنك ملتزم بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات حملته المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لشهر رمضان المبارك، وتوفير وجبات غذائية وإطعام أكثر من نصف مليون أسرة وما يزيد على ثلاثة ملايين عامل، بما يدعم رسالته وأهدافه وتطلعاته في إدارة فائض الطعام، والحدّ من هدره، وترسيخ مجالات العمل الخيري والاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات.

من جانبه، أشار ابراهيم علي خادم، مدير برنامج «طبخة الألف» الذي يأتي ضمن مبادرات بنك الإمارات للطعام، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في منطقة حتا على مدار ثلاثة أيام متواصلة، جرى من خلالها تقديم أكثر من 8.700 وجبة، ثم انتقل في جولتيه الثانية والثالثة إلى حديقة زعبيل بدبي، ليتجاوز معدل التوزيع 12 ألف وجبة فطور وسحور، وذلك وسط جو من التعاون المجتمعي والألفة، وبمشاركة أفضل الطهاة المواطنين والمقيمين.