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70 ألف «وجبة كسر الصيام» وزعها «الهلال الأحمر» عبر 7 مواقع بأبوظبي

جانب من توزيع الوجبات (تصوير: مصطفى رضا)
30 مارس 2024 03:20

هالة الخياط (أبوظبي)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بداية الشهر الفضيل، 70 ألف وجبة «كسر الصيام» في 7 مواقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة، مع اقتراب ساعة الإفطار. 
وأوضح مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، أن الهيئة تنفذ مبادرة «كسر الصيام»، ضمن مبادراتها الإنسانية، خلال شهر رمضان، لتحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، خصوصاً على الطرقات، حيث تؤدي المبادرة لمنح الأريحية لسائقي المركبات، وإبعادهم عن السرعة والعجلة في الطريق للحاق بوجبة الإفطار.

ويتولى المركز توزيع وجبات كسر الصيام، خلال الشهر الفضيل، من خلال 7 مواقع للتوزيع في مدينة أبوظبي وضواحيها، بجهود 150 متطوعاً ومتطوعة يساهمون يومياً في توزيع وجبات «كسر الصيام»، حيث يتولى المتطوعون من الشباب والفتيات والأطفال توزيع وجبات «كسر الصيام» الرمضانية على محطات البترول وتقاطعات الإشارات الضوئية.
وتتكون وجبة «كسر الصيام» من ماء وتمر ومعمول، وتهدف إلى كسر صيام المسافرين والأفراد حتى يصلوا لوجهتهم، بما يحد من ظاهرة القيادة المتهورة، مع اقتراب ساعة الإفطار، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد مرتادي الطريق، بالإضافة إلى تهنئة الصائمين بالشهر الفضيل. وتسهم مبادرة «كسر الصيام» في تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وتعكس مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين الجميع، كما تعد تجسيداً لمفهوم الإخاء المجتمعي، وتعكس أصالة وعادات وقيم أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين.

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«رمضان.. عطاء مستمر»
تستهدف فعاليات حملة «رمضان.. عطاء مستمر» لهذا العام، تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

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