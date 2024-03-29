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كرنفال «نايف المجتمعي» في أجواء رمضانية تراثية

كرنفال «نايف المجتمعي» في أجواء رمضانية تراثية
30 مارس 2024 03:20

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، فعاليات كرنفال «نايف المجتمعي»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة نايف، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن مبادرات مجلس مديري مراكز الشرطة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في منطقة مركز الذهب بمنطقة نايف.
وحضر فعاليات الكرنفال الذي يُقام في تمام الساعة 9 مساء، العقيد عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم أحمد الفلاسي رئيس قسم أمن الأسواق التجارية والنقيب علي المخيني، والسيدة فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والنقيب عوض مبارك منسق الكرنفال.
واستمتع حضور الكرنفال بأجواء رمضانية تراثية ضمن فعالية «بوطبيلة»، واستعادة دور مسحراتي رمضان في أحياء دبي، والأهازيج الشعبية والتراثية، وعزف الفرقة الموسيقية لشرطة دبي لعديد من إيقاعات المقطوعات والمعزوفات الموسيقية الوطنية، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية والدراجات الهوائية والدوريات الأمنية الفارهة.
وقال اللواء طارق تهلك، إن تنظيم كرنفال نايف المجتمعي يأتي في إطار السعي الدائم لتحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتعزيز دورها المجتمعي، وتوصيل الرسالة التوعوية بأسلوب مُبتكر تتناسب مع شهر رمضان الفضيل لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان في المنطقة التي تشهد حركة سياحية نشطة، وتحتوي على أهم الأسواق الشعبية والمحال التجارية. 
بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن الكرنفال يأتي ضمن جهود مبادرة الروح الإيجابية المجتمعية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، عبر فعاليات وأنشطة مجتمعية ورياضية وتوعوية تتوجه إلى سكان المناطق في إمارة دبي.

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