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بلدية أم القيوين توزع المير الرمضاني على العمال

توزيع المير الرمضاني على عمال بلدية أم القيوين بحضور أحمد إبراهيم (من المصدر)
30 مارس 2024 03:20

أم القيوين (الاتحاد) 

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تحتفي بلدية أم القيوين، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وبرعاية بنك الطعام، بيوم زايد للعمل الإنساني. ونفذت البلدية مبادرة تمثلت في توزيع المير الرمضاني على عمال الدائرة.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، أن المناسبة تجسد القيم النبيلة التي غرسها الشيخ زايد في نفوس الجميع، وسارت القيادة الرشيدة على هذا النهج، وسيبقى إرثه مصدر إلهام للإنسانية على مر السنين.
وأضاف أن إحياء البلدية ليوم زايد للعمل الإنساني، يأتي في إطار رؤية ورسالة البلدية الاستراتيجية لتوثيق الجهود الإنسانية، وتعزيز التلاحم المجتمعي مع المحيط الحيوي للبلدية.

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