«الأعمال الخيرية العالمية» توزع 500 ألف وجبة إفطار صائم

عجمان (الاتحاد)

أشرفت غرفة العمليات في هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان على توزيع نصف مليون وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها، بالتنسيق مع فروع الهيئة ومكاتبها التمثيلية في أكثر من 20 دولة حول العالم، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان، إن الهيئة حريصة على توزيع هذا العدد الكبير من الوجبات في يوم ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يوم نستذكر فيه الدروس والعبر والمبادئ الإنسانية السامية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد، والتي ستظل راسخة في وجدان هذه الأمة على مر العصور.

وأضاف أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تقوم طوال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار، من خلال الخيم الرمضانية لآلاف الصائمين من العمال والمحتاجين والأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة وخارجها، من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، وتقديم العديد من المساعدات الأخرى، خلال الشهر الكريم.