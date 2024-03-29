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علوم الدار

«كشافة الإمارات» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

«كشافة الإمارات» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»
30 مارس 2024 03:21

دبي (وام)

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احتفلت جمعية كشافة الإمارات ممثلة بمفوضية كشافة دبي بيوم زايد للعمل الإنساني في فعالية حملت شعار «زايد رجل الإنسانية والاستدامة».
وعقدت الفعالية في مقر مفوضية كشافة دبي برعاية وحضور الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبتنظيم من قبل مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وفريق الهلال الطلابي لمدرستي (أم سقيم حلقة 2 بنات وسكينة بنت الحسين حلقة 3).
وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي: إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية توفر فرصاً مواتية لتسليط الضوء على الإنجازات الخالدة لهذا القائد الحكيم.

كشافة الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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