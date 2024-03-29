شرطة الفجيرة: التسامح والعطاء لشعوب العالم

الفجيرة (وام)

قال القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة نستذكر فيها أعمال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس دولتنا، وباني نهضة ورفعة الإمارات، ونسترجع القيم النبيلة التي جسدها في بناء دولة قوامها التسامح والعطاء لكل شعوب العالم والمحتاجين من مختلف الدول والأديان والأطياف.

وأضاف: «صنع القائد المؤسس خط مسيرة اتحاد الإمارات منذ 1971 بحاضر ومستقبل مشرق، وأصبحت الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة في مصاف الدول المتقدمة، ومثلاً يحتذى به في الوحدة والعطاء والسخاء ورمزاً في العمل الإنساني».