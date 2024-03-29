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علوم الدار

عبدالله الحميدان: «يوم زايد للعمل الإنساني» موعد سنوي مع الخير والعطاء

عبدالله الحميدان
30 مارس 2024 03:18

أبوظبي (وام)

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قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو احتفاء بالإرث الإنساني العظيم الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة لتحقق الإمارات المراكز الأولى عالمياً في البذل والعطاء الإنساني».
وأكد أن هذا اليوم يجسد مشاعر العز والوقار ويرسخ قيم الوفاء والعرفان لمؤسس الدولة وباني نهضتها.
وقال إن هذا اليوم هو موعد سنوي مع الخير والعطاء المقترن بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي زرع بذرة الخير مع تأسيس دولتنا لتكون وقفاً مستداماً وعوناً لرفع المعاناة وتحقيق التنمية وتلبية حاجة المحرومين والفقراء حول العالم.

عبدالله الحميدان
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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