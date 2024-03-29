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علوم الدار

نوال الحوسني: «الشيخ زايد» رائد استدامة العمل الإنساني

نوال الحوسني
30 مارس 2024 03:19

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر في دولة الإمارات مسيرة العطاء التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم في قمة قائمة الدول الحاضرة عالمياً في مختلف ميادين العمل الإنساني المستدام الذي يمكّن الأفراد والمجتمعات ويصنع الأثر الإيجابي في سبل العيش وفرص التنمية. 
وأضافت: «كان رائداً في استدامة العمل الإنساني ومأسسته وتنوعه حتى شملت المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات كل القطاعات، من مساعدات إغاثية لضحايا الطوارئ والكوارث البيئية، إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي».

يوم زايد للعمل الإنساني
نوال الحوسني
الإمارات
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