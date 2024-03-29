السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نوال الحوسني: «الشيخ زايد» رائد استدامة العمل الإنساني

نوال الحوسني
30 مارس 2024 03:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر في دولة الإمارات مسيرة العطاء التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم في قمة قائمة الدول الحاضرة عالمياً في مختلف ميادين العمل الإنساني المستدام الذي يمكّن الأفراد والمجتمعات ويصنع الأثر الإيجابي في سبل العيش وفرص التنمية. 
وأضافت: «كان رائداً في استدامة العمل الإنساني ومأسسته وتنوعه حتى شملت المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات كل القطاعات، من مساعدات إغاثية لضحايا الطوارئ والكوارث البيئية، إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي».

يوم زايد للعمل الإنساني
نوال الحوسني
الإمارات
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
الأخبار العالمية
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©