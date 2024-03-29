عمر الدرعي: الإمارات منبع الخير

أبوظبي (وام)

قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلد اسمه في سجل العمل الإنساني بعطائه الممتد الذي نجد آثاره في كل النواحي، ورسخ اسم دولة الإمارات في قلوب شعوب العالم بأنها منبع الخير والغوث العاجل.

وأضاف: إن الاحتفاء بالتراث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان في كل عام، في شهر رمضان، يؤكد للعالم استمرار مسيرة الخير تدفقاً ينهل منه الجميع، برعاية من القيادة الرشيدة التي جعلت العمل الإنساني منهجاً للدولة، وإرثاً لشعبها، وتاريخاً لأجيالها المتلاحقة لتظل على العهد باقية.