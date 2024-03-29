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علوم الدار

مريم الرميثي: تعزيز مبادئ التسامح

مريم الرميثي
30 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي تكريماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وجهوده المتأصلة في مجالات العمل الإنساني، ويعد تجسيداً لمعاني الوفاء والعطاء.
وأكدت أن هذا اليوم مناسبة متجدّدة لاستلهام التراث الإنساني وقيم الجود والكرم والعطاء وتعزيز مبادئ التسامح التي رسخها الأب المؤسس في أبناء شعبه، وهو محطة مشرِّفة في تاريخ الدولة لتعزيز العطاء والتكافل الاجتماعي والمشاركة الفعالة في الأعمال الخيرية والإنسانية، وفرصة لتجديد العهد بتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ودعم المشروعات والمبادرات الإنسانية، الرامية إلى بناء مجتمع إنساني مترابط يعتمد على التكافل والتضامن ويجسد أعمال الخير والعطاء والأخوة الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي، نظراً لارتباطه باسم قائد عظيم رمز للتسامح والخير.

مريم الرميثي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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