السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان النيادي: التعاون جوهر إرث المؤسس

سلطان النيادي
30 مارس 2024 03:18

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تجسد روح العطاء والتسامح، وهو امتداد لمنهج غرسه مؤسس المسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال معاليه، بهذه المناسبة: «نحن في دولة الإمارات نستذكر بكل فخر واعتزاز المورث التاريخي تجاه العمل الإنساني، لنجسد رسالة السلام عبر المساهمة في مساعدة الناس وتخفيف معاناتهم في جميع أنحاء العالم».
وأضاف النيادي: «يأتي احتفاء الإمارات في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك بيوم زايد للعمل الإنساني تكريساً لثقافة البذل والعطاء التي تُشكّل جوهر إرث القائد المؤسس لدولتنا وباني نهضتها، الذي نستمد من رؤيته المبادئ السامية لمساعدة الإنسان، لأنها ركيزة أساسية لتقديم يد العون للمحتاجين ودعم التقدم والازدهار للبشرية جمعاء».

سلطان النيادي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
الأخبار العالمية
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©