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فارس المزروعي: الإمارات نجحت في تأسيس نموذج عالمي للعمل الإنساني

فارس المزروعي
30 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات نجحت في تأسيس نموذج عالمي ريادي في العمل الخيري والإنساني، ويستمر هذا النجاح عاماً بعد عام بفضل غرس زايد الخير الممتد في إمارات الخير والعطاء من جيل إلى آخر، فقد علمنا مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى».
وأضاف: «رحم الله القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدر ما قدم وأعطى وغرس فينا القيم الأصيلة، لتمضي مسيرة الخير والعطاء الإماراتية لتحقيق النماء والاستقرار والسعادة لأبناء الوطن، وتعزيز روابط المحبة والتعاون مع جميع الأمم والشعوب».
ولفت معاليه إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل دائماً في عقولنا وقلوبنا امتداداً لغرس قيم الخير والعطاء، وتجديداً للعهد الذي قطعناه لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار في غرس قيم الخير والعطاء.

فارس المزروعي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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