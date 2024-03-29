علي الشامسي: سنظل أوفياء لمنهج زايد

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى بأقواله وأفعاله منهجاً إنسانياً فريداً، يقوم على احترام وتطبيق المبادئ الإنسانية والدينية والموروث الثقافي والأخلاقي لدولة الإمارات طوال تاريخها العريق، حيث امتدت أياديه بالخير في كل أرجاء المعمورة.

وقال معاليه إن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق الـ19 من رمضان من كل عام، مناسبة وطنية جليلة لترسيخ منهج وأخلاق زايد الخير بين أفراد المجتمع، وتعليم تلك الأخلاق والأعمال الإنسانية الجليلة للأجيال المتعاقبة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتميز بجهودها الإنسانية العالمية ودورها الكبير في مساعدة المحتاجين في أنحاء العالم ورفع المعاناة عنهم.

وأكد معاليه: سنظل أوفياء لزايد الخير، وسنسير على خطاه، وستمتد أيدي أبناء الإمارات -قيادة وشعباً- بالخير والمعونة لكل محتاج في العالم.