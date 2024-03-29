غانم مبارك الهاجري: الإمارات نموذج عالمي للعمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

أكد غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل فرصة لاستلهام قيم الخير والإخاء والتسامح النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء التي من خلالها أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به على صعيد العمل الإنساني. وأضاف: «لقد اقترن اسم الشيخ زايد بالعديد من المشاريع والمبادرات الإنسانية والخيرية في جميع أرجاء العالم، وظلت ذكراه العطرة خالدة في ذاكرة الإنسانية جمعاء. ونحن اليوم نسير على نهج زايد الخير لتحقيق رسالة دولتنا الحبيبة بتقديم الدعم للشعوب المحتاجة لتظل دولة الإمارات منارة للخير والعطاء الإنساني اللامحدود».