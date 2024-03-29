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يونس حاجي الخوري: «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثل القيم الأصيلة للإمارات

يونس الخوري
30 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

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قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، إذ يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويستلهم من نهجه قيم الخير والعطاء وبذل الجهود لصالح الإنسانية ليكون أفضل تجسيد لحياته ومسيرته. وأضاف: «نثمِّن في احتفالنا بيوم زايد للعمل الإنساني، المسيرة المباركة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ روح العطاء والتضامن في مجتمعنا ونقله إلى العالم أجمع، والالتزام بتعزيز قيم الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي لنشر الخير وتحقيق التنمية المستدامة للجميع».

يوم زايد للعمل الإنساني
يونس الخوري
الإمارات
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