السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«موارد عجمان» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

راشد بن جبران السويدي
30 مارس 2024 03:18

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة للوفاء والعطاء ومواصلة الجهود لنشر قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الخيري، واستكمال مسيرته الإنسانية التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات.
وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل منظومة مستدامة للعطاء والخير والسلام، ونهجاً نستذكر فيه مسيرة زايد الخير في ظل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ميادين العمل الخيري والإنساني، إقليمياً ودولياً.
وأضاف: «اليوم بفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني، إقليمياً ودولياً، وتواصل الإمارات في ظل القيادة الرشيدة، مسيرة العمل الإنساني والخيري، ونشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعوب العالم».

يوم زايد للعمل الإنساني
موارد عجمان
دائرة الموارد البشرية
الإمارات
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
الأخبار العالمية
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©