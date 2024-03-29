«موارد عجمان» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

عجمان (وام)

أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة للوفاء والعطاء ومواصلة الجهود لنشر قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الخيري، واستكمال مسيرته الإنسانية التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات.

وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل منظومة مستدامة للعطاء والخير والسلام، ونهجاً نستذكر فيه مسيرة زايد الخير في ظل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ميادين العمل الخيري والإنساني، إقليمياً ودولياً.

وأضاف: «اليوم بفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني، إقليمياً ودولياً، وتواصل الإمارات في ظل القيادة الرشيدة، مسيرة العمل الإنساني والخيري، ونشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعوب العالم».