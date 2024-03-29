«غرفة الفجيرة»: «يوم زايد للعمل الإنساني» تخليد للمنجزات والمآثر

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضرب المثل الأعلى في مجال العمل الإنساني على مستوى العالم، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يأتي تخليداً للمنجزات والمآثر الكبيرة التي غرسها المغفور له وتحتفي بها الإنسانية، خاصة أنه آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لبناء الحضارات وقيام الدول.

ومن جانبه، أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة غالية على قلب ووجدان كل مواطن، ومن يعيش على أرض الإمارات، فهي تحمل اسم مؤسس المسيرة وقائد البناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعتبر رمزاً للنبل والعطاء الإنساني.