عبدالملك بن كايد: الخير نهج وهوية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، هو تأصيل لقيم العطاء والتسامح التي غرسها ورعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززت مكانة دولة الإمارات باعتبارها رائدة العمل الإنسانـي على المستويين الإقليمي والعالمي .

وقال معاليه: «المغفور له المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو رمز الحكمة والخير والعطاء ليس في الإمارات والخليج فحسب وإنما على المستويَين العربي والدولي، حيث لا تزال مواقفه ومبادراته شاهدة على تفرده بوصفه قائداً حكيماً». وأكد معاليه أن فعل الخير تحول إلى نهج وهوية مستدامة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.