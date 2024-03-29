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علوم الدار

سهيل بن بطي آل مكتوم: رسالة «الوالد المؤسس» ومدرسته فريدة في العطاء

سهيل بن بطي آل مكتوم: رسالة «الوالد المؤسس» ومدرسته فريدة في العطاء
30 مارس 2024 03:19

دبي (الاتحاد)

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أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية متجددة لتخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنستذكر رسالته ومدرسته الفريدة التي أسسها لتصبح دولة الإمارات رمزاً في العطاء على مستوى العالم.
وقال: «يواصل أبناء زايد مسيرة العطاء والخير وفقاً لاستراتيجية ورؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة من أجل ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة المتوارثة عبر الأجيال في المجتمع الإماراتي والمُستلهمة من نهج الشيخ زايد، الوالد المؤسس لدولتنا وباني نهضتها، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية، ومد يد العون والخير إلى الشعوب المحتاجة كافة ونصرتهم، بما يدعم استكمال مسيرتنا التنموية، ويؤكد ريادتنا في العمل الإنساني وجهود الإغاثة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأضاف: «يعد يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وأن الاحتفال بهذه المناسبة يؤكد استمرار إمارات الخير في رحلة العطاء».

الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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