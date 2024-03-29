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علوم الدار

صندوق الوطن يحتفل بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

صندوق الوطن يحتفل بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»
30 مارس 2024 03:21

أبوظبي (وام)

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نظم صندوق الوطن في أبوظبي، أمس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبمشاركة عدد من الكتاب والمبدعين والمفكرين الإماراتيين، وعدد من شركاء صندوق الوطن.
وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن العمل على تعزيز القيم الإنسانية وتقديم يد العون للجميع الذي تتبناه الإمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم، يرجع بالأساس إلى رؤية وإيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي أصبح استراتيجية ثابتة تتبناها الأجيال جيلاً بعد جيل.
ومن جانبها، قالت الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد أثناء مشاركتها في الاحتفالية: «إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني فرصة للتزود بالقيم الأصيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس»، مؤكدة أن العمل الجليل الذي يقوم به صندوق الوطن يعد مثالاً حياً لاستلهام إنسانية زايد الخير، والسير على دربه من أجل الأجيال الجديدة.

نهيان بن مبارك
صندوق الوطن
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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