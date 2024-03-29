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علوم الدار

بلحيف النعيمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» يبرز ريادة الإمارات في الأعمال الخيرية

بلحيف النعيمي
30 مارس 2024 03:18

الشارقة (وام)

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أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مهمة تبرز التزام الإمارات بقيم الجود والإحسان، وتجسد توجهها الدائم نحو تقديم الخير والعطاء في كل زاوية من زوايا العالم.
وقال النعيمي: «يعتبر هذا اليوم رمزاً لقيم العطاء والمحبة التي زرعها في قلوبنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودلالة على ريادة دولة الإمارات في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية التي تتجلى في التزامها الدائم بتقديم المساعدات والمساهمات الإنسانية على مدار العام».

بلحيف النعيمي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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