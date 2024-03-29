علي سالم الكعبي: العمل الخيري إرث خالد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية لمواصلة السير على درب القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسيداً للنهج الراسخ لزايد الخير الذي جعل من دولة الإمارات إحدى أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية على مستوى العالم، لافتاً معاليه إلى أن إنسانيته، رحمه الله، تتسع كل يوم، حاملة رسالة وقيماً إنسانية للبشرية جمعاء. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات دأبت على العمل الخيري والإنساني منذ تأسيسها، وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة».