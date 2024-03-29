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علوم الدار

محمد هادي الحسيني: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية خالدة

محمد الحسيني
30 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها رحلة وطن مليئة بالعطاء والعمل الإنساني لصالح الإنسانية جمعاء من دون تمييز أو تفرقة، وتقديم يد العون لكل محتاج في مختلف دول العالم.
وقال معاليه: «يذكرنا يوم زايد للعمل الإنساني بالالتزام الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح والعطاء التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، لتصبح دولة الإمارات في صدارة العمل الإنساني على مستوى العالم».

يوم زايد للعمل الإنساني
محمد الحسيني
الإمارات
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