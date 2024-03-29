طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مساء اليوم الجمعة، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها الإرث الإنساني الخالد للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة وطنية عظيمة، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الإنساني الخالد للوالد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه".

وأضاف سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان "يأتي إطلاق رئيس الدولة، حفظه الله، "مبادرة إرث زايد الإنساني" لترسيخ ثقافة العطاء وإكمال مسيرة الوالد المؤسس في مساعدة كافة شعوب العالم".

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر بإطلاق "مبادرة إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وذلك تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني" وفي الذكرى العشرين لرحيل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.