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محمد الشرقي يشهد فعاليات «يوم زايد للعمل الإنساني»

محمد الشرقي لدى حضوره فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني يرافقه حمد بن محمد بن حمد الشرقي (وام)
30 مارس 2024 03:23

الفجيرة (وام) 

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةٌ لترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع، والاحتفاء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية الخالدة في العمل الخيري والإنساني حول العالم.
جاء ذلك خلال حضور سموه فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني تحت شعار «زايد خيرٌ مُستدام»، الذي نظمته جمعية الفجيرة الخيرية في فندق دبل تري بالإمارة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سموه، وبحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.
وأشار سموه إلى المكانة الرفيعة لدولة الإمارات كنموذجٍ عالمي مُلهم في المشاريع والمبادرات الإنسانية والإغاثية في كل أنحاء العالم، وجهودها المتواصلة في تعزيز معاني العطاء والقيم الإنسانية استكمالاً لمسيرة التسامح والتلاحم ومساعدة المحتاجين التي أسس لها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ويُواصلها أبناء الإمارات اليوم قيادةً وشعباً.
وثمّن سموه جهود جمعية الفجيرة الخيرية في تعزيز ثقافة العمل الخيري ومبادراتها الإنسانية لإغاثة المحتاجين ومدّ يد العون للمعوزين حول العالم، امتثالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سموه في تعزيز جهود الدولة ومسيرتها في مجال الأعمال الإنسانية حول العالم.
وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة الأيتام من حفظة القرآن والمتفوقين، وأصحاب الهمم، والأمهات المثاليات، والأسر المواطنة المنتجة المشاركة في مشروع إفطار صائم الذي تقيمه الجمعية.
حضر الفعالية الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ويوسف المرشودي، مدير جمعية الفجيرة الخيرية.

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