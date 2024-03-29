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علوم الدار

«سخاوة النفس» في «الاتحاد النسائي»

«سخاوة النفس» في «الاتحاد النسائي»
30 مارس 2024 03:21

أبوظبي (وام) 

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نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محاضرة دينية بعنوان «سخاوة النفس» في مقره بأبوظبي.
تأتي هذه المحاضرة ضمن سلة متنوعة من الفعاليات والمحاضرات الدينية والثقافية والتوعوية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام خلال شهر رمضان المبارك.
وقدمت المحاضرة من ضيوف برنامج صاحب السمو رئيس الدولة خلال شهر رمضان المبارك، الدكتورة ثناء عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التي أكدت أن الإسلام شرع السخاء وألزم به المسلم، ودعاه إلى التحلي به من أجل القضاء على آفتين مذمومتين، هما «البخل والشح»، مشيرة إلى أنه من أخلاق الأنبياء ونور اليقين، كما أنه العطاء المقرون بالحكمة.
وأوضحت أن الإسلام هو دين السخاء، وأن المسلم الحقيقي هو من يتصف بهذه الصفة، التي حث عليها الإسلام في فقه المعاملات، لأنها تشجع على الحب والألفة بين المسلمين.
ونوهت إلى أن للسخاء صوراً عدة أيضاً، منها السخاء بالصبر، والسخاء بالخلق، وهو أن يكون المسلم بساماً بشوشاً، والقدرة على الاحتمال والعفو، كما أن الإسلام حث المسلم السخي على فعل الخير المتمثل في سخاوة النفس وترفعها.
وإلى جانب المحاضرة، استضاف الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع جمعية سيدات مصر، «بازاراً مصرياً»، انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي على تعزيز سبل التعاون مع الجاليات بالدولة، لدعم الأسر المنتجة.
شارك في البازار 21 عارضاً لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الفنية التي تضمنت أعمالاً فنية ومشغولات يدوية ومصوغات وأزياء ومأكولات، إضافة إلى عروض من الفلكلور الشعبي المصري.
وحظيت الفعاليات بحضور ممثلين من السفارة المصرية لدى دولة الإمارات وعدد من القيادات النسائية بجمعية سيدات مصر، ومن مختلف فئات المجتمع.

الاتحاد النسائي العام
الإمارات
ضيوف رئيس الدولة
العلماء الضيوف
العلماء ضيوف رئيس الدولة
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