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علوم الدار

عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة

عمار النعيمي لدى استقباله مارتينا سترونغ (وام)
30 مارس 2024 03:23

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس سموه بمنطقة الصفيا، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه، ترافقها ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.
ورحب سمو ولي عهد عجمان، بسفيرة الولايات المتحدة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على مختلف الصُعد.
وقدمت مارتينا سترونغ التهاني والتبريكات لسمو ولي عهد عجمان بشهر رمضان المبارك، وعبَّرت عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

عجمان
الإمارات
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
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