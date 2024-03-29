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علوم الدار

سعود بن صقر: حريصون على دعم ورعاية كبار المواطنين

سعود بن صقر خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين (وام)
30 مارس 2024 03:23

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاهتمام بكبار المواطنين، وتقديرهم، ورعايتهم، وتعزيز اندماجهم، يعكس القيم المجتمعية الأصيلة التي يتحلى بها أبناء الوطن، فهم البركة، والعزوة، والسند، ومنهم نستمد معاني العطاء والتفاني.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس الحفل الختامي للنسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين، التي أقيمت بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان رأس الخيمة.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتنظيم المسابقة في شهر رمضان المبارك، وبدورها في استثمار طاقات ومواهب كبار المواطنين والمواطنات في حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله عز وجل، والسُنة النبوية الشريفة، ما يعكس التقدير والاحترام لهذه الفئة الفاعلة في المجتمع.
وأكد سموه حرصه على دعم ورعاية كبار المواطنين والمواطنات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، منوهاً سموه بأهمية تنظيم مثل هذه المسابقات والأنشطة التحفيزية لتعزيز روح الانتماء والتضامن بين أفراد المجتمع.
وجرى خلال الحفل الختامي للمسابقة تكريم الفائزين من كبار المواطنين والمواطنات في مسابقة أجمل ترتيل للذكور والإناث، وأجمل أذان وإقامة للذكور، بالإضافة إلى مسابقة حفظ جزء واحد للذكور والإناث، ومسابقة بر الوالدين، والتي تضمنت 10 أسئلة متنوعة عن بر الوالدين، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الجمعية والمؤسسة.

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