«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم محاضرة عن الخيول العربية القديمة

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجلسه الرمضاني الأمسية الثالثة التي نظمها بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وتضمنت محاضرة عن «الخيول العربية القديمة في أبوظبي» وتعريفاً بفن التشوليب الذي كان الفرسان يؤدونه قديماً.

حضر الأمسية الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام: «مجلس الأرشيف والمكتبة الوطنية نافذة أخرى يطل منها الجمهور على موروثنا في الإمارات الذي نفخر به، وعلى ثقافتنا الشعبية العريقة، وذلك إيماناً من الأرشيف والمكتبة الوطنية بأهمية نشر العلم والمعرفة، وهذا ما يجعل أبناء مجتمعنا أقرب إلى ذاكرة الوطن التي يحفظها الأرشيف والمكتبة الوطنية ويتيحها للباحثين».

وأضاف: الخيول من أبرز المفردات التراثية في بيئة الإمارات، ولا تزال تلاقي الاهتمام الكبير حتى الآن، وكثيراً ما نراها في الفعاليات الرسمية والمجتمعية، وتشارك في السباقات العالمية.

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية أولى الخيول اهتماماً كبيراً، وأصدر موسوعة «العاديات»، وهي أكبر موسوعة عربية عن الخيول، وهو يحتفظ بعدد من الوثائق التاريخية التي تتعلق بالخيول، وكثيراً ما يتوج إصداراته ودورياته ويرصعها بجوانب من فروسية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

بدأت الأمسية بفيديو قصير، تضمن كلمة للمؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن أهمية التراث ومنزلة الخيول في التراث الإماراتي، ثم بدأت المحاضرة بحوار بين المحاضر محمد علي المطروشي الباحث في مجال الخيول العربية، وسعيد السويدي خبير الأنساب في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي أشار إلى أن الخيول لها مكانتها عبر التاريخ. وتحولت الأمسية إلى فن التشوليب، وتحدث عنه الموسيقار طارش بن خميس الهاشمي، مشيراً إلى أنه الفن الذي يؤديه الفرسان، وهم على ظهور الخيل، إذ يرددون أبياتاً شعرية ارتجالية بطريقة معينة، تبث روح الحماس عند الفرسان وترفع روحهم المعنوية، واليوم يؤدى هذا الفن بالمناسبات الوطنية والرسمية والاجتماعية، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى هذا الفن اهتماماً كبيراً، وهو من الفنون التي يجب المحافظة عليها.

وأشار الموسيقار الهاشمي إلى أن الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وجّه بتشكيل فرق تبحث في جذور هذا الفن، وبزيارة الأشخاص الذين كانوا يؤدونه، وتم جمع 40 إلى 50 قصيدة في هذا المجال، وتم تدوين هذه القصائد، والألحان الموسيقية لفن التشوليب.