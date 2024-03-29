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«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة

مساعدات الإمارات أسهمت في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة (من المصدر)
30 مارس 2024 03:23

أبوظبي (الاتحاد)
تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير»  الإسقاط الجوي الـ18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. 
ويشكل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بالإرث المستدام للعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات منارة عالمية للعطاء الإنساني في العالم أجمع بدعم ورعاية مستمرين من قيادة الدولة الرشيدة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة. 
وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها في شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 825 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم  3» الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث  بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 44 طناً من المساعدات.
ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها في شمال قطاع غزة.

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