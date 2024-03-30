رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لتعزيز قيم مدرسة الشيخ زايد في حب الخير

أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعتبر قدوة حسنة ومدرسة ملهمة للأجيال في بذل الخير للوطن وللغير، ومساعدة القريب والغريب، ومثلاً في الرّيادة والتطلّع للأفضل.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن مبادرات الشيخ زايد وتدابيره الإنسانية جعلت منه رمزاً للحكمة والخير والعمل الإنساني في جميع أنحاء العالم، فهو حيثما ذُكِر ذُكِرت بذكره السماحة والتسامح. وأضاف أن قيم الشيخ زايد وخصاله الحسنة تترسخ اليوم، وتتعزز لتصل إلى ذروة مداها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ لا تكاد تسمع بجائحة ولا زلزال أو فيضان أو حرب في مكان قريب ولا بعيد، ولا شقيق في الدين أو غريب، إلا وتجد نفع الإمارات حاضراً، وعونها بادراً، في تمثلٍ عميق لاستدامة القيم وانتهاج سنيّ لتراث زايد، تراث إغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج.

ولفت معاليه إلى أن من أبرز مبادرات الإمارات الإنسانية النافعة، «مبادرة محمد بن زايد للماء» ومبادرة «وقف الأم»، وهبّة الفارس الشهم لإغاثة إخوتنا المستضعفين في فلسطين، بإيصال المساعدات إليهم، وتوفير سقيا الماء والغذاء والدواء، إذ أنشأت الإمارات محطة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب للآلاف من ساكنة غزة، ودشنت مستشفى ميدانياً لعلاج الجرحى والمصابين، واستقبلت الآلاف من الأطفال المصابين وذويهم وأصحاب الأمراض المستعصية للعلاج في مستشفيات الدولة.

ودعا إلى ربط الأجيال الناشئة بهذه القيم الأصيلة والشيم النبيلة، وذلك الطموح والتطلع، وتلك الرؤية الواضحة والرأي المستنير الذي ميز المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لتسير الأجيال على نهجه، وتقتفي أثره وتبني وتشيد وتحفظ هذا الوطن، وتحافظ على مسيرته المباركة.