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الهلال الأحمر: مبادرة «إرث زايد» تؤكد ريادة الإمارات في المساعدات الإنسانية عالمياً

الهلال الأحمر: مبادرة «إرث زايد» تؤكد ريادة الإمارات في المساعدات الإنسانية عالمياً
30 مارس 2024 15:06

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر أن مبادرة إرث زايد التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تجسد حرص سموه على السير على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في البذل والعطاء، وتعزيز إرثه الغني في هذا الصدد، بالمزيد من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تحد من وطأة المعاناة البشرية حوّل العالم.

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وأضاف أن المبادرة تساهم في تحسين حياة الملايين ممن هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة، وتؤكد ريادة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية عالمياً.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
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