برعاية سيف بن زايد.. جمعية ساعد تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية.. نظمت الجمعية الملتقى الرمضاني السنوي بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي خصصته للاحتفاء بأصحاب الهمم والأيتام، وذلك في حفل إفطار خيري في أبوظبي.

حضر الحفل سعادة العميد المهندس حسين الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعادة الدكتور جمال العامري، المدير التنفيذي للجمعية، وسالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولو ومديرو شركاء الجمعية من المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص.

تضمن حفل الإفطار الجماعي، تكريم الشركاء والداعمين، وعدد من المؤسسات التي تُعنى بشؤون أصحاب الهمم والأيتام، إلى جانب عرض مرئي يظهر جانباً من مآثر ومناقب القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

كما تضمن الحفل الخيري مسابقات ثقافية للأطفال من الحضور، وتوزيع هدايا وسحوبات رمضانية وفقرات شعرية وتثقيفية.

وأكد سعادة الدكتور جمال العامري في كلمة له بالحفل، الحرص على إقامة الحفل السنوي بصورة خيرية، وفي يوم «زايد للعمل الإنساني» ليكون احتفالاً متجدداً بنهج القائد المؤسس «طيب الله ثراه»، واستلهام ذكراه العطرة ومسيرته في العطاء والخير والإنسانية.