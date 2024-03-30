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خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق مهارات الإمارات

خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق مهارات الإمارات
30 مارس 2024 16:20

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق مهارات الإمارات الفائز بـ 13 ميدالية في النسخة الثانية من مسابقة «مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023».

وهنأ سموّه، خلال حفل استقبال أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فريق مهارات الإمارات، الذي حقق إنجازاً تاريخياً من خلال التتويج بأكبر عدد من الميداليات بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، حيث حصل الفريق الإماراتي على سبع ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، وأربع ميداليات تميُّز، إضافة إلى جائزة أبوظبي التي تُمنَح للمتسابق الحاصل على أعلى درجة بين جميع المتسابقين في جميع فئات المسابقة، حيث تمكن الفريق الإماراتي من تحقيق أداءٍ متميز أظهر فيه مواهب ومهارات استثنائية في العديد من المجالات، ومن أبرزها الروبوتات والهندسة والتمريض والإلكترونيات والتصميم الجرافيكي والرسم الميكانيكي.

 

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذه النتائج والجهود التي تكللت بالنجاح والتميز، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة صقل مهارات المواهب والكفاءات المواطنة لتعزيز تنافسيتها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشهدت النسخة الثانية من مسابقة «مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023»، التي أقيمَت تحت رعاية سموّه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، منافسة قوية بين 151 طالباً يمثِّلون 31 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية لمهارات آسيا، والدول المشاركة بصفتها ضيوفاً، والذين يتنافسون في 28 مسابقة للمهارات التقنية والمهنية.

 

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يُشار إلى أنَّ «منظمة مهارات آسيا العالمية» هي منظمة دولية غير ربحية أنشأها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز المهارات والكفاءة التقنية والمهنية في دول القارة الآسيوية.

وتهدف مسابقة «مهارات آسيا العالمية أبوظبي» إلى دعم وتعزيز دور التعليم والتدريب التقني والمهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير قوى عاملة مؤهَّلة وقادرة على المشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي للدولة.

ويستضيف الحدث، الذي ينظَّم كلَّ عامين، مسابقات في مجال تكنولوجيا التشييد والبناء، والفنون الإبداعية والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التصنيع والهندسة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والنقل والخدمات اللوجستية، ومهارات الناشئين.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
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