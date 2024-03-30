الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة غدا

أبوظبي
30 مارس 2024 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05، والجزر الأول عند الساعة  10:48 والجزر الثاني عند الساعة  21:26.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

أخبار ذات صلة
ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار غدا
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©