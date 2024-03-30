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علوم الدار

الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة

الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
30 مارس 2024 17:41

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي التاسع عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. 
وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة "إكس (تويتر سابقا) "شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة". 
وأضافت الوزارة "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك، وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 907 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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إسقاط جوي
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غزة
مساعدات إنسانية
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