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محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي»

محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي»
30 مارس 2024 17:45

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، منافسات النسخة الثامنة والعشرين من "كأس دبي العالمي" في مضمار "ميدان" العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. 

تشهد منافسات الكأس هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، حيث يتنافس في أشواط الكأس التسعة 120 خيلاً من 14 دولة، أملا في الفوز بجوائز الحدث التي يصل مجموعها إلى 30.5 مليون دولار أميركي. 

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حضر أمسية كأس دبي العالمي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول؛ وقد تُوّج الجواد «سيجار» لمالكه ألين بولسون بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.

المصدر: وام
محمد بن راشد
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كأس دبي العالمي
مضمار ميدان العالمي
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