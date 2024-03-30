الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 آلاف درهم تعويض عن السب والتهديد

5 آلاف درهم تعويض عن السب والتهديد
31 مارس 2024 02:53

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ألزمته المحكمة بنقل ملكية السيارة وسداد المخالفات
إلزام مدين بدفع 200 ألف درهم لدائن

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكية) متضررة ومتهم، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ  5 آلاف درهم  كتعويض جابر عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم وقيامه بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة في أوراق القضية، وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية أقامت دعوى قضائية ضد متهم قام بسبها وتهديدها، مطالبة بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالمصروفات والرسوم وذلك بحسب ادعائها. 
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة وبعد مطالعة أوراق القضية تم إدانة المتهم على فعلته، وألزمته بدفع  مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت المحكمة برفض طلب الشاكية وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وقررت النطق بالحكم في يوم آخر.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان المتهم أحيل للمحاكمة الجزائية بتهمة سب وتهديد الشاكية، وصدر ضده الحكم في نيابة العين الكلية حضورياً بالإدانة، ولم يطعن عليه بحسب الشهادة الصادرة من نيابة العين الكلية، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المتهم بموجب حكم نهائي وبات حائزاً للحجية وتبني المحكمة قضائها على هذا الأساس.
وأوضحت، أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المتهم قام بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة. 
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يثبت معه وجود أضرار مادية لحقت بالشاكية بسبب خطأ المتهم ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب الشاكية في هذا الخصوص.

محكمة أبوظبي
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©