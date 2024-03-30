الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي تعلنان إبحار ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

أبحرت ثلاث سفن وبارجة من قبرص، اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية، وعلى متنها مئات الأطنان من المواد الغذائية المتجهة إلى شمال قطاع غزة.

فقد أبحرت الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص والتي تحمل مئات الأطنان وما يكفي من الغذاء لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن مواد جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات.

سفينة تحمل مساعدات تبحر باتجاه غزة

في سابقة تاريخية، تم تدشين الممر البحري إلى قطاع غزة عن طريق البحر من قبل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشين» ومنظمة «أوبن آرمز»، بالشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات، وبدعم من قبرص. هذا الممر البحري مع منظمة «أوبن آرمز» وقبرص، سيمكّن الإمارات العربية المتحدة والمطبخ المركزي العالمي من توسيع نطاق الجهود الإنسانية في غزة.

جدير بالذكر أن المؤسسة قدمت، حتى الآن، أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة.

كما قامت دولة الإمارات بتسليم 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، والتي تم إرسالها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن.

تهدف هذه المبادرة إلى إيصال الغذاء الذي يحتاج إليه الفلسطينيون بشدة إلى غزة، وفي الوقت ذاته يعد فتح المعابر البرية أهمية قصوى لتجنب المجاعة.