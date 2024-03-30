الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً

الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً
31 مارس 2024 02:53

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات صباح اليوم
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ19 للمساعدات على شمال القطاع

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:26. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©