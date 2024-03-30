6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لدعم الأسر المنتجة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قدم بنك دبي الإسلامي 6 ملايين درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة بهدف دعم الأسر المنتجة، ومساعدة العائلات من أصحاب الدخل المحدود والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية.

وثمن عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، حرص بنك دبي الإسلامي السنوي على دعم مشاريع المؤسسة، والمشاركة في استمرارية أعمالها ومشاريعها الخيرية والإنسانية تجاه الحالات المعوزة والأسر المتعففة، وتوفير كافة أشكال الدعم المناسب لها لمساعدتها على تحقيق الاستدامة عبر خلق وإيجاد مفهوم الأسر المنتجة التي تعتمد على نفسها في توفير سبل الحياة الكريمة.

وأضاف أن الدعم السنوي المقدم من بنك دبي الإسلامي لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية يلعب دوراً محورياً في نهوض المؤسسة بالمسؤوليات الموكلة إليها في دعم المشاريع الإنسانية والحالات المحتاجة بتقديم مساعدات مالية مباشرة لأصحابها، أو من خلال مساعدة الحاصلين على منح وقروض الإسكان بجزء من تكلفة رسوم توصيل الكهرباء والماء، ومساعدتهم على توفير أجهزة التكييف وتأثيث منازلهم لتمكينهم من سرعة الانتقال إلى مساكنهم، والتخلص من الأعباء المالية من إيجارات سكن، وغيرها من الالتزامات.