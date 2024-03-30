«تعليم»: لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة نتائج الفصل الثاني

دينا جوني (دبي)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم إدارات المدارس الحكومية إلى عقد لقاءات مع أولياء أمور الطلبة لمناقشة المستوى التحصيلي لأبنائهم بعد أن تصدر نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي عقدت من 13 إلى 22 مارس.

ووفقاً للبرمجة الزمنية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فإن تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني سيكون في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أبريل المقبل.

ولفتت المؤسسة أنه نظراً للدور الأساسي الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم تعليم أبنائهم، فيفترض بإدارات المدارس عقد لقاءات وورش عمل دورية معهم لمناقشة منظومة التقييم.

وأشارت إلى أنه على أولياء الأمور مساعدة أبنائهم في تحديد أهداف التعلّم استناداً إلى البيانات المتاحة في تقارير التقييم لمتابعة تطورهم الأكاديمي ومساعدتهم على تخطي التحديات التي تواجههم. وقالت إنه بالنسبة للطلبة ذوي التحصيل الدراسي المتدني، فيتوجب على المدارس توفير تعهد يوقعه أولياء الأمور لتسليط الضوء على وضع أبنائهم الأكاديمي واحتياجاتهم.

من جهة ثانية، اختتمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أول أمس الجمعة، فعاليات أسبوع التدريب التخصصي الذي نظمته مستهدفة قيادات المدارس الحكومية والمعلمين لمختلف المراحل التعليمية؛ وذلك بهدف تعزيز خبراتهم وإطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

وقدم الدورات والورش، خلال الأسبوع التدريبي، خبراء ومختصون في مجال التعليم وغيره من القطاعات ذات الصلة، بما يسهم في صقل خبرات الكوادر التربوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تدعم أدوارهم التربوية الريادية.

وتسعى المؤسسة إلى توفير الإمكانات كافة التي تضمن النهوض بالميدان التربوي، انطلاقاً من دعم المعلمين، وتيسير سبل التطور المهني لهم، باعتبارهم الركيزة التي يبدأ منها تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الوطني بتنشئة أجيال متمكنة من أدوات المستقبل معرفياً ومهارياً.