العشر الأواخر ليالٍ معدودة وثواب عظيم

إبراهيم سليم

إن الخوف من الله تعالى وخشيته من أهم الأسباب التي تحث العباد على طاعته ومراقبته والقيام بأمره، فقال الله، عز وجل: (... وَإِيَّيَ فَارْهَبُونِ)، «سورة البقرة: الآية 40»، حذر الله العباد نفسه، وأمر بخشيته، ويجب على كل مسلم مراقبة الله، ووجوب الخوف من الله تعالى، والاستعداد للقائه، لأن من خاف الله في الدنيا أمَّنهُ الله في الآخرة، والخوف حاجز بين العبد والمعاصي، فمن خاف الله، ونهى نفسه عن هواها، دخل الجنة، والخوف منه تعالى دافع للعمل الصالح، فمن أوقعه الخوف في القنوط فترك العمل، فخوفه مذموم. قال تعالى: (... وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)، «سورة آل عمران: الآية 28»، وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)، «سورة البروج: الآية 12»، وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، «سورة الحج: الآيات 1 - 2».

قال عزّ وجل: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)، «سورة الرحمن: الآية 46».

وعن أنس رضي الله عنه، قال: خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»، (متفق عليه: صحيح البخاري (4621)، وصحيح مسلم (426).

وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تَئِطَّ، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد»، (سنن الترمذي 2312).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأنّ ذلك ثقل على أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا»، (سنن الترمذي 2431).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة»، (سنن الترمذي 2450).

وإن الخوف من الله تعالى وخشيته من أهم الأسباب التي تحث العباد على طاعته ومراقبته والقيام بأمره، فالله حذر العباد نفسه، وأمر بخشيته، وأخبرهم أن بطشه شديد، وأخذه أليم، وأنه سيجمعهم مع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وذلك يوم مشهود، في صعيد واحد قياماً لرب العالمين، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، القلوب واجفة، والأبصار خاشعة، والخلائق فزعة، قد أحاط الهول بهم، فتصل القلوب الحناجر، وتنقطع الأصوات فلا تسمع إلا همساً، ويشتغل كل امرئ بما فيه، ويفر من أمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ويجيء الرب جل جلاله لفصل القضاء بين العباد، ويناديهم: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا الرب جل جلاله.

واعلم أخي المسلم أن خوف الله في الدنيا يقتضي إحسان العمل، والمسارعة إليه، وإخلاص النية في العمل وكافة الأعمال وابتغاء رضا الله، تقرباً وخوفاً وخشية ممن يعلم السر وأخفى.

المنهج التعبدي في العشر الأواخر

إذا كان شهر رمضان على عمومه قد فضّله الله تعالى على بقية الشهور، فإنّ أفضل أيام هذا الشهر هي أيام العشر الأواخر من رمضان، وكان رسول الله يخصُّ العشر الأواخر من رمضان بمزيد من العبادة، ويضاعف فيها الأعمال الصالحة، ويجتهد فيها بأنواع من القربات والطاعات، فعن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ من شهر رمضان، ‌مَا ‌لَا ‌يَجْتَهِدُ ‌فِي ‌غَيْرِهِ»، وكان يحيي فيها الليل، ويوقظ أهله للصلاة والذكر، حرصاً على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة، فعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ‌وَأَيْقَظَ ‌أَهْلَهُ».

فلا ينبغي للمسلم أن يفوّت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليالٍ معدودة ربما يُدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات الله تعالى، فتكون سبباً في سعادته في الدنيا والآخرة.

وأهم ما يُطلب من المسلم في هذه الأيام: إحياء هذه الليالي المباركة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وسائر القربات والطاعات، وقد جرت السُّنة أن يلتمس المؤمنون ليلة القدر في هذا العشر، وأخبر النبي أنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، فعن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: أنَّ رسول الله قال: «تَحَرَّوْا ‌لَيْلَةَ ‌القَدْرِ ‌فِي ‌الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»، وسألت أم المؤمنين عائشة النبي عما تقوله في ليلة القدر، فقال: «قُولِي: ‌اللَّهُمَّ ‌إِنَّكَ ‌عُفُوٌّ ‌تُحِبُّ ‌الْعَفْوَ ‌فَاعْفُ ‌عَنِّي». وقد بلغ من عظيم شأن ليلة القدر أن ثواب العبادة فيها خير من ألف شهر، قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ ‌خَيْرٌ ‌مِنْ ‌أَلْفِ ‌شَهْرٍ﴾، وأخبر النبي أن قيامها إيماناً بثوابها، واحتساباً لأجرها سبب لغفران الذنوب، فقال: «مَنْ قَامَ ‌لَيْلَةَ ‌القَدْرِ ‌إِيمَاناً ‌وَاحْتِسَاباً ‌غُفِرَ ‌لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ونخلص مما سبق إلى أن العشر الأواخر من رمضان من أفضل الأيام عند الله تعالى، وكان النبي يحرص على اغتنامها بالقيام وذكر الله... ومن أعظم فضائل العشر ليلة القدر التي يفوق أجرها ألف شهر، فحري بالمسلم أن يجتهد في طلبها وتلمس فضلها، فاللهم بارك لنا في أيام العشر، وأكرمنا بأنوار وبركات ليلة القدر.