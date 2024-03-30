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شمشير فاياليل يقدم مليون درهم لحملة «وقف الأم»

شمشير فاياليل يقدم مليون درهم لحملة «وقف الأم»
31 مارس 2024 02:54

دبي (الاتحاد)

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أعلن الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، عن مساهمته بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتسعى حملة «وقف الأم» إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، كما تهدف الحملة إلى دعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات.
كما تهدف الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.
مسؤولية مجتمعية
وقال الدكتور شمشير فاياليل: «إن حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي استمراراً لمسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات التي وصلت آثارها الإيجابية إلى مختلف بقاع العالم، وأسهمت في صون كرامة الإنسان وتخفيف المعاناة عن المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».
وأضاف: «تأتي مساهمتنا في حملة (وقف الأم) انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وتعبيراً عن التزامنا بدعم المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، كما يجسد هذا الدعم حرصنا على مساندة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل مساعدة الفئات الأشد احتياجاً».

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