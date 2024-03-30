«حماية الدولي» يقدم التوعية الأمنية في الخيم الرمضانية

‎دبي (الاتحاد)

شارك قسم التوعية والتأهيل بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، في تقديم ورش توعوية للصائمين تتعلق بقضايا المخدرات ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها، وذلك لمختلف الجاليات في خيم الإفطار الرمضانية كخيمة مسجد راشد بن محمد بمنطقة الحضيبة، وخيمة مسجد الشهداء بمنطقة المحيصنة، وخيمة مسجد الرواشد بمنطقة الطي، حيث استهدفت الورش ما يزيد على 2000 شخص.

وقال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن الورش تأتي استكمالاً للجهود المشتركة والتنسيقية المُستمرة بين شرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتأتي كذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لتعزيز قيم التراحم والترابط والتكافل.

وبين، أن الورش تعتبر فرصة مُثلى لتعزيز نشر ثقافة الوعي بين الفئات العمالية، برسائل توعوية باللغتين الإنجليزية والأوردو، وتتضمن إرشادات أمنية وتوعوية حول مخاطر المخدرات وأثرها المسلكي والأمني والاجتماعي عليهم، بالإضافة إلى توعيتهم بالمادة 89 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، والتأكيد على قنوات التواصل المفتوحة لترسيخ الثقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، ومنها مركز الاتصال 901.

من جانبه، ذكر الملازم أول سيف محمد الكور، رئيس قسم التوعية والتأهيل بالوكالة، أن القسم يعمل وفق استراتيجية مُستمدة من الاستراتيجية العامة لشرطة دبي المتمثلة نشر الثقافة الأمنية بين كافة المواطنين والمقيمين على أرض إمارة دبي.