300 مدرسة وجامعة أجنبية  في ضيافة «رمضان في دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعالية «لنفطر معاً»، حيث استقبل أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، في مدينة إكسبو دبي، نحو 300 شخص من المدارس والجامعات الأجنبية المقيمين في دبي، بدعوة للإفطار.

وأفاد المستشار أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري المنسق العام لفعاليات (رمضان في دبي) بالدائرة بأن فعالية «لنفطر معاً» مبادرة جاءت من قسم التواصل الحضاري بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، والذي يعد مركز إشعاع ثقافي ومعلوماتي بالنسبة للجاليات المقيمة في إمارة دبي، وهي بمثابة دعوة لجميع مديري المدارس والجامعات الأجنبية في إمارة دبي للإفطار معاً، تحت قبة ساحة الوصل- إكسبو دبي، بهدف تعزيز أطر العلاقات المتبادلة واكتساب الخبرات بين الدوائر الحكومية في دبي والجانب العلمي والأكاديمي، وإثراء وتبادل العلم والمعرفة، ما يعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي، وترسيخ نموذج إمارة دبي الفريد في التلاحم والتعايش مع الجاليات الأجنبية، التي يفوق عددها أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وأمن وسلام، لافتاً بأن هذا التجمع هو جزء من أحد مكونات هذه الدولة ونسيجها، وشريك مهم في تقدم وبناء الدولة وازدهارها.

إشادة

أشاد بعض مديري المدارس والجامعات الأجنبية بالمبادرة، لما فيها من تعزيز سبل العلاقات المتبادلة بينهم مع الجهات والمؤسسات الحكومية، مثمنين دور الدائرة، وتوجهات القيادة الرشيدة بالدولة في اهتمامهم وتعاونهم مع الجاليات المقيمة ونشر ثقافة التسامح، لإيصال رسالة محبة وسلام من الإمارات للعالم أجمع.