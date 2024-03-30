«السلامة الغذائية» تواصل جهود الحد من الفقد والهدر

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مواصلة جهودها للحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك ضمن استراتيجية الحد من الفقد والهدر في الغذاء التي تم إطلاقها العام الماضي وحملة التوعية المصاحبة لها تحت شعار، «معاً لتدوم النعم» بهدف تحفيز السلوك الإيجابي لفئات المجتمع كافة من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.

وتأتي استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، في إطار دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030، تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين.

وتتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج في مقدمتها، حملة التوعية تحت شعار، «معاً لتدوم النعم» الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية، وتوعية مختلف شرائح المجتمع، وحثهم على ترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية.

وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات والبرامج والحملات التوعوية، للحد من فقد وهدر الغذاء، بدءاً من إنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة وحتى المائدة، ففي مجال الثروة الحيوانية أطلقت الهيئة برنامج سوق الأعلاف الذي تم ربطه بالإنتاج وفق مؤشرات الحيازة، حيث كان من أهم مخرجاته تقليل كميات الهدر الغذائي والاستغلال الأمثل للمدخلات الإنتاجية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج التحول في تركيبات الأعلاف للمجترات، بحيث تتضمن (50% من المركزات، و50% من الأعلاف العشبية)، الأمر الذي يقلل من الفقد والهدر الغذائي للأعلاف الحيوانية المقدمة وتكون ذات مردود اقتصادي وإنتاجي جيد للمربين.

كما أطلقت الهيئة مبادرة الحد من الهدر الغذائي تحت مسمى، «مبادرة حل مبتكر لتغذية الدجاج اللاحم»، التي تهدف إلى تقليل تكلفة الأعلاف وإدارة برامج الأعلاف بهدف تحقيق الاستدامة الغذائية والأمن الغذائي، حيث تشكل الأعلاف العائق الأكبر في تنمية الثروة الحيوانية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد.

وتعمل الهيئة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كدائرة البلديات والنقل والجهات الخيرية، كهيئة الهلال الأحمر ومؤسسة بن حم على اتباع إجراءات التخلص الصحي والآمن من الحيوانات المصابة بالبروسيلا، وذلك من خلال ذبحها في المسالخ المعتمدة، واتباع إجراءات التعامل معها حرارياً، والاستفادة من لحومها، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن الحيوي بالإمارة، وضمان سلامة الإنسان والحيوان، والاستفادة من لحوم الحيوانات المذبوحة من قبل المؤسسات الخيرية.

دليل

في مجال الزراعة، أصدرت الهيئة 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً كما عقدت ورش توعية عديدة للمزارعين عن أهمية اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1500 مزرعة على شهادة أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة (طبقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضمن جودة المنتج وسلامته، إضافةً إلى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه، ما يوفِّر فرصةً جيدة لتسويق منتجات محلية تتماشى مع أفضل مستويات السلامة الغذائية العالمية)، بالإضافة إلى تدريب عمال المزارع من قبل مهندسي الإرشاد على اتباع الممارسات الصحيحة لتقليل الفقد في الإنتاج من خلال الزيارات والتدريبات الميدانية في مزارع إمارة أبوظبي.