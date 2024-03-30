شرطة أبوظبي تنفذ «سلامة الإنسان ثروة الوطن الغالية»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، توعية ميدانية بعنوان «سلامة الإنسان ثروة الوطن الغالية»، وذلك تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام عرفاناً بما قدمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد قسم التوعية والتثقيف المروري محاضرات توعية مرورية ألقاها المساعد أول طارق محمود من مديرية المرور والدوريات الأمنية في النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي، والمساعد أول محمد راشد الغيثي من إدارة المرور والدوريات الأمنية- العين في النادي الاجتماعي الهندي في مدينة العين.

وتناولت المحاضرات أهمية الحفاظ على سلامة الإنسان وتوعيته مرورياً واستذكار مواقف زايد الخير الإنسانية ومقولته الخالدة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، فالإنسان باختلاف جنسه ولونه ومعتقداته، كان من ضمن اهتمامات القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكانت توجيهاته، بصيانة حقوقه وتوفير السبل كافة لرعايته وتمكينه والدفع به لخدمة وطنه ومجتمعه.

وعززت الحملة الميدانية التوعية للمقيمين من السودان والهند بمخاطر قيادة المركبات بسرعات عالية للحاق بموعد الإفطار في شهر رمضان وما يترتب على ذلك من وقوع حوادث مرورية مؤلمة، ونصحتهم بضرورة إلغاء فكرة أن السرعة قد تحقق غايتهم في الوصول سريعاً لمنازلهم واستبدالها بأنه في العجلة الندامة وفي التأني السلامة وتذكر السائق بأن عائلته وذويه في انتظاره.